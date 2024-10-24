Путин: никто в регионе не хочет расширения конфликта на Ближнем востоке

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия не заинтересована в расширении конфликта.

«Мы очень озабочены происходящим в регионе, Россия не заинтересована, в том, чтобы конфликт расширялся. Стратегически мы ничего от этого не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Мы в тесном контакте с руководством Ирана и свою роль видим в создании условий для урегулировании ситуации и поиска на пути взаимных компромиссов», — заявил президент России Владимир Путин.

Он заключил, что никто в регионе не хочет расширения конфликта и большой войны.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США сделали сенсационное заявление после саммита БРИКС в Казани. Местные СМИ сообщили, что государство в ближайшие пять лет, скорее всего, больше будет полагаться на БРИКС, чем на G7.