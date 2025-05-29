Путин не стал отвечать на звонок во время общения с многодетной семьей

Президенту РФ Владимиру Путину поступил телефонный звонок в тот момент, когда он общался по видеосвязи с многодетными семьями. Глава государства не стал отвечать на него, сообщает URA.RU .

29 мая Путин провел встречу с многодетными семьями. Она прошла в формате видеоконференции.

Всего глава государства пообщался с девятью многодетными семьями. Это жители Екатеринбурга, Пензенской области, Симферополя, Мелитополя и т. д.

На встрече была и Марьям Хамхоева — мать-героиня, а также ее супруг Беслан Боголов из Ингушетии. Они воспитывают 11 детей. Именно в момент разговора с этой семьей Путину поступил телефонный звонок.

Президент посмотрел на экран, чтобы узнать, кто звонит, а потом убрал трубку, не став отвечать. Этот момент попал в трансляцию встречи.

Ранее президент дал старт новому сезону конкурса «Это у нас семейное». По его словам, мероприятия подобного рода «оживляют» российскую политику.