Путин дал старт новому сезону конкурса «Это у нас семейное»

Президент РФ Владимир Путин одобрил старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное». По его словам, такие события дают положительный заряд российской политике, сообщает ТАСС .

Глава государства принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Один из победителей первого сезона конкурса попросил разрешения у Путина на запуск второго сезона. Он отметил, что к проведению мероприятия уже все готово.

«Конечно», — ответил президент, дав старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное».

По словам Путина, конкурсы подобного рода «оживляют» российскую политику, придают ей «эмоциональный положительный заряд». Глава государства назвал мероприятие «рекламой» семьи.

По словам российского лидера, конкурс «укладывается в те усилия РФ», которые предпринимаются уже давно.

Конкурс «Это у нас семейное» является проектом платформы «Россия — страна возможностей». Победителям вручают сертификаты на улучшение жилищных условий. Также финалисты отправляются в семейное путешествие по России.

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