Путин назвал сценарий для применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что использование Россией ядерного оружия является «крайней, исключительной мерой» обеспечения безопасности. По его словам, это принципиальная позиция страны, сообщается на сайте Кремля.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что ядерная триада по сей день является надежной гарантией безопасности и суверенитета государства. С ее помощью также можно поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире в качестве объективного фактора мировой стабильности, решать задачи стратегического сдерживания.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — указал Путин, выступая в формате видеоконференцсвязи.

Путин также заявил, во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания пройдет отработка ракетных пусков.