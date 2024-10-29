Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

сегодня в 15:54

Российский президент Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, в ходе испытаний пройдет отработка ракетных запусков, сообщает ТАСС .

Глава государства принял участие в тренировке по видеоконференцсвязи. В ходе маневров были отрепетированы действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками, указал Путин.

Президент отметил, что России нужно располагать современными стратегическими силами, которые должны быть готовы к использованию. Страна будет улучшать ядерные силы сдерживания, добавил Путин.

По словам верховного главнокомандующего, ядерные силы России оснащены современным оружием примерно на 94%.

Путин также добавил, что российская сторона не будет втягиваться в гонку вооружений.