Путин назвал БАМ дорогой будущего на встрече с Алиевым и ветеранами

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Москве по вопросам российско-азербайджанских отношений, а также поздравили ветеранов и сотрудников железнодорожной отрасли с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), передает пресс-служба Кремля .

В поздравительной речи глава России заявил, что еще во время строительства БАМа те, кто реализовывал уникальный проект, считали его символом мечты и романтических устремлений. В эти годы это можно только подтвердить, считает Путин.

«В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали. Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира. Настоящая дорога будущего», — заявил Путин в обращении к ветеранам и сотрудникам железнодорожной отрасли.

Байкало-Амурскую магистраль начали строить в апреле 1974 года. Отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев курировал реализацию проекта на его конечном этапе.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина. Среди встречающих главу Азербайджана был замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.