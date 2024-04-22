Президент Азербайджана Алиев прибыл в Россию с рабочим визитом

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву по приглашению Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву. Он прилетел в Россию с рабочим визитом по приглашению главы государства Владимира Путина.

На сайте президента Азербайджана сообщается, что Алиев приземлился в аэропорту Внуково-2. Там его встретил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.

Ранее с официальным визитом в Баку прилетал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поговорил с Алиевым об аспектах экономики, культуры и сохранении общей исторической памяти.

Тем временем Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Александр Моисеев с делегацией прибыл в КНР. Он примет участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана.