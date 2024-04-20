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Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев прибыл с визитом в Китай

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Российской Федерации адмирал Александр Моисеев в четверг прибыл с делегацией в Китайскую Народную Республику (КНР), сообщает RT .

В Минобороны РФ отметили, что Моисеев примет участие в 19-м симпозиуме Военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана, который пройдет в китайском городе Циндао.

Главком ВМФ России выступит на мероприятии, а также проведет ряд встреч с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями командования ВМС других государств.

2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России ознакомил с указом президента страны Владимира Путина о назначении главнокомандующим ВМФ адмирала Александра Моисеева.