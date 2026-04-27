Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества

сегодня в 15:55

Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Россотрудничества Евгения Примакова. Соответствующий документ размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Другим указом глава государства назначил Игоря Чайку новым руководителем ведомства.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Примаков занимал должность главы Россотрудничества с 25 июня 2020 года. Игорь Чайка работал замруководителя ведомства с 25 июня 2020 года. 37-летний чиновник курировал гуманитарные и образовательные проекты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.