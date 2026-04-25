Путин подписал закон о контроле расходов чиновников с учетом доходов их детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, а также членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов . Новые нормы вносят изменения в расчет совокупного дохода госслужащих и расширяют перечень проверяемых источников средств.

Согласно закону, при проверке расходов должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей. При определении общего дохода госслужащего в расчет включаются только те доходы супруги или супруга, которые были получены в период брака. Доходы, полученные до вступления в брак, в совокупный доход не входят.

При этом средства, полученные до брака, можно будет указать в декларации как источник для крупных приобретений. В перечень таких покупок входят земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, цифровые финансовые активы и цифровая валюта.

Закон также освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные должностным лицом до назначения на должность. Аналогичное послабление касается и сделок его супруги или супруга, заключенных до регистрации брака. Новые правила направлены на более точное и справедливое определение доходов госслужащих и членов их семей.

