Путин может ездить по Москве за рулем, без кортежей и спецсигналов

Песков: Путин может сам сесть за руль, передвигаясь не в кортеже

Глава РФ Владимир Путин, не находясь в кортеже, ездит по Москве по-разному. Иногда он садится за руль, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

9 декабря Путин сказал, что периодически ездит по Москве «по-тихому» — без кортежей и специальных сигналов. В эти моменты он видит проблемы с передвижением курьеров по городу.

У Пескова спросили, садится ли в таких ситуациях президент за руль самостоятельно или просто едет в авто, для которого не перекрывается движение.

«По-разному», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

У Путина стаж вождения около 50 лет. Он управлял «Запорожцем», «Волгой», «Жигулями», Lada Kalina, Lada Aura, Lada Vesta, Aurus. Во время открытия Крымского моста глава РФ водил «Камаз».

