«По-тихому»: Путин рассказал о тайных поездках по Москве и проблеме с курьерами

Путин заявил, что иногда тайно ездит по Москве и замечает проблему с курьерами

Президент России Владимир Путин заявил, что ему редко удается погулять по Москве, но иногда он передвигается по столице «по-тихому» — без кортежей и спецсигналов. В такие моменты, по словам главы государства, он замечает проблемы с движением курьеров по городу, сообщает ТАСС .

«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я езжу, если правду говорить, по-тихому — без всяких кортежей. Такое тоже бывает», — сказал Путин.

Президент добавил, что осведомлен о проблемных ситуациях из-за поездок курьеров на электротранспорте по городу. Он пообещал дать поручения МВД и попросить регионы предоставить предложения по урегулированию движения доставщиков.

Тем временем Владимир Путин заявил о разработке второго пакета мер по защите граждан от кибермошенников.

