Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 Мая в Москве

В рамках неофициальной встречи президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон организовали телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора главы государств договорились встретить День Победы вместе в Москве, сообщает пресс-служба Кремля .

Телефонная беседа прошла в дружественной атмосфере, где главы государств рассмотрели ключевые аспекты будущего сотрудничества между странами.

Во время празднования юбилейной даты — 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, стороны договорились о встрече 9 мая в столице России.

Ранее в Сети распространилась информация, что на празднования Великой Победы в Москву должен прилететь американский президент Дональд Трамп. Осведомленные источники сообщали, что лидер США планировал сидеть рядом с Путиным на трибунах. Позднее стало ясно, что Трамп такую поездку не планировал. Сам американский президент заявил, что обязательно посетит Москву, но в подходящее для этого время.