Путин лично поздравил министра обороны Белоусова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны Андреем Белоусовым и поздравил его с днем рождения, сообщает ТАСС .

17 марта глава Минобороны РФ празднует свое 66-летие. В этот же день Белоусов присутствовал на переговорах Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кремле.

На официальной церемонии он обменялся с коллегой из Душанбе Эмомали Собирзодой подписанной РФ и Таджикистаном программой партнерства Минобороны двух государств на 2026–2030 годы.

Также в понедельник Путин лично поздравил Белоусова с днем рождения. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Белоусов родился 17 марта 1959 года в столице. В различные годы он был помощником президента РФ по экономическим вопросам, первым зампредом правительства РФ, а также и. о. главы правительства. Министром обороны РФ он является с 14 мая 2024 года.

Ранее Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО. Также он обсудил с ними меры материального стимулирования.