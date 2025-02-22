Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие военнослужащим, которые проявили мужество героизм в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — заявил Белоусов.

По его словам, сегодня для России наступил «решающий момент в противостоянии с коллективным Западом».

Также министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества, пожелав здоровья, надежных товарищей и довых достижений.

Кроме того, Белоусов провел встречу с награжденными бойцами, обсудив меры материального стимулирования за уничтожение важных объектов противника и развитие социнфраструктуры в военных гарнизонах и местах дислокации воинских частей.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ в преддверии Дня российской науки прошла церемония награждения лучших ученых Минобороны России. Премии вручал замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин.