Лучшим ученым Минобороны России вручили награды

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Наградами были отмечены исследователи, показавшие высокие результаты в научной деятельности ВС РФ. Премии вручал заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

Также в мероприятии участвовали вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и другие.

Премии и знаки отличия были вручены в номинациях «Лучший молодой ученый», «Лауреат конкурса в области науки», «За лучшую научную работу». В ходе мероприятия была отмечена важная роль военных ученых.

«Вместе с офицерами штабов и боевых подразделений ими проводится постоянная работа по изучению и обобщению опыта СВО», — отметил Горемыкин.

Он также поздравил всех лауреатов от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова и пожелал им дальнейших успехов.

В 2024 году конкурсными комиссиями Минобороны РФ были рассмотрены 96 научных работ и 18 конкурсных дел.

Церемония награждения состоялась в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля. В этот день принято поздравлять российское научное сообщество.

Праздник учрежден указом президента РФ от 1999 года. Дата торжества приурочена ко дню основания Российской академии наук — (28) 8 февраля 1724 года.