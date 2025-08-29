Путин и Си Цзиньпин пообщаются «за чашкой чая» в Пекине

Президент РФ Владимир Путин посетит Пекин, где пообщается «за чашкой чая» с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча пройдет в узком составе, сообщает ТАСС .

Вместе с Путиным в столицу КНР полетят глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и помощник по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков, сначала российская делегация во главе с президентом проведет «важную беседу» с Си Цзиньпином. Она пройдет в неформальной обстановке.

Затем состоится официальный завтрак, который даст китайская сторона. На нем будет присутствовать расширенный состав — 10-12 человек.

Ушаков уточнил, что президент РФ будет много общаться с председателем КНР как в ходе саммита ШОС, так и во время переговоров 2 сентября и юбилейных торжеств 3 сентября. Лидеры будут обсуждать международные вопросы, а также тему сотрудничества Москвы и Пекина в различных областях.

Ранее стало известно, что в праздновании 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны в Пекине будут участвовать 26 иностранных лидеров.