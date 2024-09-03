Путин и президент Монголии возложили венок к памятнику Жукову в Улан-Баторе

Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в мемориальном комплексе в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Во вторник главы государств приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

«Путин и Хурэлсух кратко пообщались с ветераном — участником сражений на Халхин-Голе, а также с поисковиками и участниками VI молодежной экспедиции „Память сильнее времени“», — говорится в сообщении.

В 1939 году Жуков первую звезду Героя Советского Союза за операцию, в результате которой советско-монгольские войска разгромили соединения японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол. В 1969 году маршал был удостоен звания Героя Монгольской Народной Республики.

Глава государства прилетел у Улан-Батор 3 сентября. Путин провел ряд встреч и подписал соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов. Во вторник рабочий визит российского лидера в Монголию завершился.