сегодня в 15:06

Путин и Орбан по телефону обсудили Иран и Украину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорили по телефону и обсудили актуальные темы, в том числе обстановку в Иране и украинский конфликт, сообщает ТАСС .

Рассмотрены актуальные темы российско-венгерского взаимодействия, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана 28 ноября 2025 года в Москве.

Лидеры обсудили обострение ситуации вокруг Ирана и всего Ближневосточного региона и последствия для мирового рынка энергетики. Путин также выразил поддержку Венгрии в вопросе дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Речь коснулась и граждан этой страны, которые были мобилизованы в ВСУ и попали в плен. Путин и Орбан договорились о поддержании дальнейших контактов.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не сможет диктовать условия стране из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, страна смогла накопить существенные запасы нефти.

