сегодня в 07:45

Орбан: Украина не поставит Венгрию на колени, установив нефтяную блокаду

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет диктовать условия стране из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает RT .

По его словам, Венгрия смогла накопить существенные запасы нефти.

«Венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой до выборов», — сказал Орбан YouTube-каналу Patriota.

Ранее Орбан отметил, что страны ЕС не смогут финансово «потянуть» украинский конфликт.

