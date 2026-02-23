сегодня в 23:00

Орбан заявила, что ЕС не потянет финансово конфликт на Украине

«Украина и Европа быстрее России исчерпают свои военные запасы, деньги и людские ресурсы… Европа не потянет эту войну финансово», — заявил он.

По его словам, европейские страны рискуют погрязнуть в долгах на многие годы.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан и глава польского правительства Дональд Туск публично поспорили в соцсети X на тему финансирования Украины.

Туск проинформировал, что Орбан заблокировал помощь Украине от ЕС, а лидер партии «Право и справедливость» (Польша) Ярослав Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и оружейную промышленность страны.

