Орбан заявила, что ЕС не потянет финансово конфликт на Украине
Венгерский премьер Виктор Орбан государства Евросоюза не смогут финансово «потянуть» украинский конфликт, сообщает РИА Новости.
«Украина и Европа быстрее России исчерпают свои военные запасы, деньги и людские ресурсы… Европа не потянет эту войну финансово», — заявил он.
По его словам, европейские страны рискуют погрязнуть в долгах на многие годы.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан и глава польского правительства Дональд Туск публично поспорили в соцсети X на тему финансирования Украины.
Туск проинформировал, что Орбан заблокировал помощь Украине от ЕС, а лидер партии «Право и справедливость» (Польша) Ярослав Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и оружейную промышленность страны.
