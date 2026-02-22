Орбан и Туск публично поспорили из-за финансирования Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и глава польского правительства Дональд Туск публично поспорили в соцсети X на тему финансирования Украины, сообщает RT .

Туск проинформировал, что Орбан заблокировал помощь Украине от ЕС, а лидер партии «Право и справедливость» (Польша) Ярослав Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и оружейную промышленность страны.

«Угадайте, кто доволен», — написал Туск.

Через несколько часов после поста Туска Орбан ответил. Венгерский лидер напомнил о действиях президента страны Владимира Зеленского в отношении Будапешта и подчеркнул, что действует в интересах собственной страны.

