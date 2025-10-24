Путин и Алиев провели телефонный разговор
Фото - © Сайт президента России
Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Их разговор стал продолжением переговоров, состоявшихся 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Москва и Баку подтвердили настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей.
Также стороны выразили готовность в реализации совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере. Кроме того, Путин и Алиев обсудили вопросы международной обстановки.
Они договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе. В ходе беседы российский лидер изложил своему коллеге обстоятельства крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
