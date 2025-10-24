Путин и Алиев провели телефонный разговор

сегодня в 15:15

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Их разговор стал продолжением переговоров, состоявшихся 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля .

Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Москва и Баку подтвердили настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей.

Также стороны выразили готовность в реализации совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере. Кроме того, Путин и Алиев обсудили вопросы международной обстановки.

Они договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе. В ходе беседы российский лидер изложил своему коллеге обстоятельства крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

