Путин готов был лично встретиться с Зеленским еще в 2022 году

Российский президент Владимир Путин рассказал, что украинская сторона еще в 2022 году предлагала организовать личную встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы быстро завершить начавшуюся специальную военную операцию, и он был готов к таким переговорам. Однако Украина под влиянием Запада передумала, сообщает пресс-служба Кремля .

По словам Путина, в марте 2022 года Кремль получил бумагу из Киева с подписью главы переговорной группы Украины Давида Арахамия, и именно эти украинские предложения легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле 15 апреля 2022 года.

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Для этого нужно отвести войска от Киева. <…> В конце марта мы начали вывод войск из-под Киева. <…> 4 апреля вывод был закончен. Там (в проекте соглашений об урегулировании — ред.) был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку — на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим», — рассказал Путин.

16 апреля Киев получил от Москвы соглашения на встречу двух президентом. После этого Украина, которая сама просила о встрече Зеленского и Путина, взяла недельную паузу для совещания с западными партнерами, которые в итоге убедили Киев «воевать до последнего украинца».

Ранее Путин заявил, что СВО может завершиться за два месяца, если Запад перестанет давать Украине деньги и патроны.