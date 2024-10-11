Путин: формирование нового мирового порядка носит необратимый характер

Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешнее время активно формируется новый мировой порядок. Этот процесс носит необратимый характер и отражает многообразие всей планеты, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в Ашхабаде принял участие в пленарном заседании Международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

По словам главы государства, мыслитель взывал к чистоте, равенству и справедливости. Это касалось не только людей, но целых государств и наций. Президент подчеркнул, что эти утверждения близки всем здравомыслящим представителям человечества.

Однако сегодня мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, конфликтами между нациями и конфессиями. При этом процесс серьезных и глубинных изменений уже запущен.

«Международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. И этот естественный процесс носит необратимый характер», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах. Это связано с недружественной политикой Соединенных Штатов в отношении России.