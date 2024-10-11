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Песков: Путин не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах, сообщает SHOT .

Официальный представитель Кремля заявил, что это связано с недружественной политикой Соединенных Штатов в отношении России. Поэтому Путин не станет поздравлять кандидата, победившего на выборах президента.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За кресло американского лидера борются кандидат от Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что в предвыборной гонке в США Трамп опережает Харрис на 2 процентных пункта. За республиканца хотят проголосовать 48% опрошенных респондентов, а за его соперницу — 46%.