«На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Накануне украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС. Это вызвало возгорание сухой травы. Вокруг атомной станции появилось задымление.

На место происшествия оперативно выехали пожарные. Пока они боролись с огнем, ВСУ атаковали их дронами. К счастью, никто не пострадал, а пожар был локализован в 700 м от энергоблока.

А в среду с самого утра украинская армия устроила массированный артобстрел промзоны и прилегающих к АЭС объектов.

