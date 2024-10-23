Путин: БРИКС включает в себя единомышленников, выступающих за равенство

Президент России Владимир Путин открыл второй день саммита БРИКС в Казани. Глава государства отметил, что объединение включает в себя единомышленников, суверенные страны, которые выступают за равенство и взаимное уважение, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что БРИКС динамично развивается, укрепляются его авторитет и влияние в мире. Государства-участники обладают огромным экономическим, политическим, человеческим и научно-технологическим потенциалом.

«БРИКС включает в себя единомышленников — суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», — уточнил российский лидер.

Он добавил, что все члены БРИКС выступают за добрососедство, равенство и взаимное уважение, за всеобщее благополучие и процветание. Страны на деле показывают ответственность за будущее мира, позитивно влияют на глобальную безопасность и стабильность.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе неформального ужина на полях саммита БРИКС в Казани лидеры стран подняли тему Украины. Путин также поговорил тет-а-тет практически со всеми первыми лицами объединения, приехавшими в столицу Татарстана.