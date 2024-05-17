Путин отреагировал на навязываемые РФ условия по Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать условия мирного урегулирования конфликта, но не намерена принимать то, что ей пытаются навязать, пишет ТАСС .

Путин высказался о попытках навязать России условия для примирения между странами после отказа от парафированного документа в результате переговоров в Стамбуле.

«Хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось, ну, на-те вам наши (новые - ред.) условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеющееся», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что какой-либо документ, особенно судьбоносный, нужно подписывать исключительно с легитимными властями. О легитимности украинского президента Владимира Зеленского, чей срок правления заканчивается 20 мая 2024 года, должны высказаться политическая и правовая система Украины, а также Конституционный суд.

Ранее Путин прокомментировал «формулу мира» Зеленского. Глава России считает, что предложенные Украиной условия основаны не на реальности, а на «хотелках».