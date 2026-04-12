Путешественник Конюхов дал Путину две характеристики
Конюхов назвал Путина романтиком, планирующим оставить русские имена на карте
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов сказал, что российский президент Владимир Путин — мечтатель и романтик. Об этом сообщает ТАСС.
Конюхов напомнил о словах Путина о том, что необходимо вернуть русские имена на карту планеты.
Это важно, чтобы жители РФ помнили и знали — исследователи страны открыли те или иные объекты. Конюхов также отметил, что география важна для сбережения памяти об исследователях. Также это дает возможность понять место государства в мире.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.