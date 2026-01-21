Ученые из Долгопрудного создали ИИ-систему для обнаружения морского мусора в Арктике

Специалисты МФТИ и института океанологии РАН создали систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически обнаруживает плавающий мусор с борта корабля в Арктике. По словам представителей МФТИ, в основе решения лежат два метода машинного обучения. Система способна находить мелкие объекты на поверхности воды и на небольшой глубине, а также различать мусор, птиц, блики и капли на объективе камеры.

Алгоритмы прошли тестирование на уникальном наборе из более чем 500 000 фотографий, сделанных в Баренцевом и Карском морях во время экспедиции 2023 года. Испытания проводились с учетом сложных условий, таких как качка, блики и морская пена.

Разработка позволит проводить масштабный мониторинг загрязнения Мирового океана. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать систему для работы в реальном времени и интеграции с автономными платформами мониторинга. Проект реализуется при поддержке гранта президентского фонда природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.