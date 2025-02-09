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Пушков заявил, что либеральной Европе нужно дать окончательно упасть

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Европе нужно дать окончательно упасть, после чего, по его мнению, начнется процесс модификации правящих элит, сообщает РИА Новости .

«Надо дать Европе окончательно упасть, этой либеральной Европе, которая находится в кризисной ситуации, и надо дать закончить… достижение идеала, к которому они стремятся», — заявил он в эфире Первого канала.

Также, по словам, в будущем взаимоотношения США и Европы изменится.

«Здесь есть потенциал определённого раскола между США и Европой», — отметил Пушков.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил серьезную обеспокоенность европейских стран относительно президентства Дональда Трампа, который сразу после инаугурации заявил, что в Штатах теперь только два пола — мужской и женский.