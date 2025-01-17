Пушков: Трампа ждет серьезная борьба за Голливуд

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале , что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит столкнуться с серьезной борьбой за Голливуд.

Так он отреагировал на решение Трампа назначить актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне своими послами в Голливуде. По его словам, это поставит на уши весь Голливуд, «привыкший к эксцессам и безнаказанности».

Он отметил, что ни один из трех представителей Трампа не входит в окружение рэппера Diddy и не участвовали в его вечеринках.

Ранее сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит «широкомасштабную стратегию санкций», чтобы Россия и Украина пришли к дипломатическому соглашению об урегулировании конфликта в ближайшие месяцы.