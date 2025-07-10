Психолог назвала главные причины, которые мешают говорить «нет»

Желание понравиться и страх последствий — главные причины, по которым мы не умеем отказывать, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Самая главная и основная причина неумения отказывать — это желание быть хорошими не только в глазах окружающих, но и для себя самого. Безотказность прекрасно вписывается в образы исполнительного сотрудника, верного друга. Но рано или поздно наступает момент, когда потребность быть хорошим начинает вызывать недовольство собственной жизнью», — сказала Игонина.

Она добавила, что еще одна причина — опасение последствий отказа.

«Например, можно отказать начальнику в выполнении работы, которая не входит в должностные обязанности, но у этого могут быть негативные последствия. Или не ходить на вечеринки друзей, но при этом велика вероятность, что вас больше не позовут. А постоянное уклонение от помощи другим чревато получением отказа, когда помощь понадобится вам», — рассказала психолог.

Игонина отметила, что третья причина — слабые личные границы, низкая самооценка, страх конфликтов и угрызения совести. Кроме того, отказ в просьбе, например, пожилым людям, может восприниматься как невежливость и неуважение.