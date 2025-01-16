Bloomberg узнал, как Трамп надавит на Россию для сделки по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит «широкомасштабную стратегию санкций», чтобы Россия и Украина пришли к дипломатическому соглашению об урегулировании конфликта в ближайшие месяцы. Эта стратегия также предполагает давление на Иран и Венесуэлу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация Трампа изучает два подхода по вопросу антироссийских санкций. Если новый состав Белого дома будет считать, что окончание украинского конфликта уже близко, то чиновники введут «некоторые добросовестные меры» и ослабят санкции против российской нефти. Второй подход — усиление санкций, чтобы получить больше рычагов давления на Москву.

«Подход, который в конечном итоге выберет Трамп, имеет решающее значение для мирового рынка нефти», — заявило агентство.

Эти планы находятся на ранних стадиях разработки. Итоговое решение о санкционных подходах будет принимать сам президент США.