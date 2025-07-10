ФСБ опубликовала показания 18-летнего бандеровца о Волынской резне

Обнародованные показания 18-летнего Ивана Васюка, данные в январе 1944 года следователям СМЕРШ, проливают свет на страшные события Волынской резни 1943 года, сообщает ТАСС .

Документ из архива УФСБ по Омской области содержит шокирующие подробности массовых убийств, совершавшихся отрядами ОУН-УПА (организации, запрещенные в РФ).

По признаниям Васюка (псевдоним «Голубь»), служившего в сотне Миколы Свистуна («Ворона») за полгода его отряд уничтожил около 1500 мирных жителей. Лично он участвовал в 10 налетах и убил 19 человек (8 мужчин, 6 женщин, 5 детей).

«Убийство происходило часто топорами, часть были зарезаны ножами. Я лично убил 19 человек из винтовки. Трупы обычно оставляли в домах, которые затем поджигали», — сказано в документе.

В показаниях указаны села, подвергшиеся нападениям (Старики, Вязовка, Углы), а также населенные пункты, полностью поддерживавшие бандеровцев (Тынны, Взносычи и др.). В последних все мужское население днем вело обычную жизнь, а ночью участвовало в карательных акциях.

Волынская резня 1943 года, по данным историков, унесла жизни более 100 тысяч человек разных национальностей. Командир карателей Свистун был ликвидирован НКВД в декабре 1944 года. Эти документы важны для понимания масштабов трагедии и природы националистического террора.