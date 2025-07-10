ФСБ опубликовала показания 18-летнего бандеровца о Волынской резне
Обнародованные показания 18-летнего Ивана Васюка, данные в январе 1944 года следователям СМЕРШ, проливают свет на страшные события Волынской резни 1943 года, сообщает ТАСС.
Документ из архива УФСБ по Омской области содержит шокирующие подробности массовых убийств, совершавшихся отрядами ОУН-УПА (организации, запрещенные в РФ).
По признаниям Васюка (псевдоним «Голубь»), служившего в сотне Миколы Свистуна («Ворона») за полгода его отряд уничтожил около 1500 мирных жителей. Лично он участвовал в 10 налетах и убил 19 человек (8 мужчин, 6 женщин, 5 детей).
«Убийство происходило часто топорами, часть были зарезаны ножами. Я лично убил 19 человек из винтовки. Трупы обычно оставляли в домах, которые затем поджигали», — сказано в документе.
В показаниях указаны села, подвергшиеся нападениям (Старики, Вязовка, Углы), а также населенные пункты, полностью поддерживавшие бандеровцев (Тынны, Взносычи и др.). В последних все мужское население днем вело обычную жизнь, а ночью участвовало в карательных акциях.
Волынская резня 1943 года, по данным историков, унесла жизни более 100 тысяч человек разных национальностей. Командир карателей Свистун был ликвидирован НКВД в декабре 1944 года. Эти документы важны для понимания масштабов трагедии и природы националистического террора.