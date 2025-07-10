16-летний лихач устроил опасное шоу на маминой «девятке»

Юный ловелас из Вихоревки попался на опасном трюке с маминой машиной

В Иркутской области подросток устроил опасную поездку на маминой ВАЗ-2109, посадив двух подружек на капот автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ГУ МВД России.

Инцидент, заснятый бдительными соседями, быстро стал местной сенсацией после публикации в соцсетях.

На допросе юный водитель пытался оправдаться поездкой в аптеку, но так и не смог внятно объяснить, зачем ему понадобилось катать девушек на капоте. Теперь подростку светит административное наказание за управление транспортным средством без прав и перевозку пассажиров вне салона автомобиля.

Его матери предстоит выплатить штраф в 30 тысяч рублей за передачу руля несовершеннолетнему.