Пушков: Трамп мог знать о планах Байдена разрешить Киеву применять ATACMS

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков предположил, что избранный президент США Дональд Трамп мог знать о намерении действующего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS, написал он в своем Telegram-канале .

Он отметил, что решение Байдена выглядит согласованным с Трампом.

«Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счет)», — предположил Пушков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября сказал, что Владимир Путин уже озвучивал позицию страны по разрешению Соединенными Штатами бить по РФ с помощью дальнобойных ракет. По словам главы государства, это будет значить, что НАТО втягивается в конфликт, и Москва будет принимать решения, исходя из этого.