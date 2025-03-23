Пушков: США хотят добиться прекращения огня на Украине к 20 апреля

США нацелены на достижение договоренности о прекращении огня в украинском конфликте до 20 апреля, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, что Штаты не планируют совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, а также побудить ВСУ или заставить, если потребуется, пойти на мирное урегулирование сложившейся ситуации. Также он заявил, что власти США не могут позволить Киеву втянуть их в третью мировую войну.

«Это и есть главная мотивация т. н. плана Трампа», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее американский президент Дональд Трамп оценил свое общение с лидером РФ Владимиром Путиным как рациональное.