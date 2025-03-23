Дональд Трамп назвал общение с Владимиром Путиным рациональным

Американский президент Дональд Трамп оценил свое общение с лидером РФ Владимиром Путиным как рациональное, сообщает РИА Новости .

«У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать», — сказал президент США в интервью порталу OutKick.

По словам Трампа, он «очень хорошо» знает Путина. Также глава государства выразил удовлетворенность тем, что отношения между странами не стали хуже из-за звучавших в 2016 году обвинений РФ в якобы вмешательстве в американские выборы.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сказал, что передал Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить отношения и он проявил взаимность в данном вопросе.