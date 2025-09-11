Пушков прокомментировал убийство Кирка

сегодня в 01:58

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, проведя параллели с покушением на Дональда Трампа во время избирательной кампании.

По мнению политика, инцидент в университете штата Юта, где был застрелен «активный сторонник Трампа и убежденный поборник консервативных ценностей», носит символический характер.

«Стрелял явно профессионал — с 200 метров. Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающихся схожих взглядов и не боящихся нести их в массы», — заявил Пушков.

Он подчеркнул, что Кирк был известен как последовательный противник участия США в войне на Украине, что добавляет политический контекст его убийству.

Сенатор также высказал предположение, что главным адресатом этого «послания» может являться сам Дональд Трамп:

«Предупреждение Трампу?» — отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Кирк был смертельно ранен во время выступления в университете штата Юта. Подозреваемый задержан.