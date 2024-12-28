Пушков призвал датчан присмотреть за премьером, которая опасается атаки русских

Датчанам следует присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая опасается атаки русских, сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

По его словам, Фредериксен и ранее «несла всякую ахинею», призывая «чуть ли не войной идти на Россию», а теперь призывает датчан запастись консервами на три дня на случай «нападения русских».

«Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет», — написал он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сформировала запасы из консервов и других предметов первой необходимости, испугавшись атак со стороны РФ.

По ее словам, такие рекомендации были даны властями страны гражданам в этом году. Так, датчанам посоветовали запастись тремя литрами воды на сутки, трехдневным запасом продуктов, одеждой и т. д. Фредериксен призналась, что последовала этим рекомендациям.