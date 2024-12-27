Премьер Дании запасается едой под страхом нападения РФ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сформировала запасы из консервов и других предметов первой необходимости, испугавшись атак со стороны РФ, сообщает РИА Новости .

По ее словам, такие рекомендации были даны властями страны гражданам в этом году. Так, датчанам посоветовали запастись тремя литрами воды на сутки, трехдневным запасом продуктов, одеждой и т. д.

Фредериксен призналась, что последовала этим рекомендациям. Она заявила, что запаслась консервами, чтобы прожить три дня без электричества. Политик считает, что делать запасы необходимо из-за якобы риска кибер- или гибридной атаки со стороны РФ.

При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. В частности об этом говорил президент РФ Владимир Путин, уверяя, что в этом нет никакого смысла.