Пушков: Обама рискует оказаться в тюрьме

сегодня в 02:59

Бывший президент США Барак Обама рискует оказаться в тюрьме после разоблачений главы национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард, сообщил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале .

Он отметил, что Габбард уже заявила, что любые данные, говорящие о стремлении Обамы совершить госпереворот, будут переданы в Минюст.

Пушков назвал Обаму нарциссом и манипулятором. По его словам, экс-президент США «реально рискует оказаться за тюремной решеткой».

