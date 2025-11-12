Сенатор Алексей Пушков назвал ультиматум Эстонии Китаю анекдотом

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале иронично отреагировал на ультиматум Эстонии в адрес Китая, касающийся его связей с Россией, сообщает «Царьград» .

«Министр (иностранных дел — ред.) из страны с населением в 1.3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: „Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить“. Это, конечно, перл», — написал он.

Пушков считает, что глава МИД Эстонии переоценивает значимость своей страны на международной арене.

Сенатор также подчеркнул, что в Пекине знают цену риторике западных стран и не придают ей особого значения.

Кроме того, он напомнил, что Китай уже сталкивался с подобными «заклинаниями» от других европейских государств, однако не намерен корректировать свою политику в отношении России.

