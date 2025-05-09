сегодня в 00:01

Российский сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram-канале премьер-министра Словакии Роберта Фицо назвал человеком убеждений и большой силы воли, сообщает РИА Новости .

«Роберт Фицо кружным путем прибыл в Москву, еще раз доказав своим противникам в ЕС — и всему миру, что он — человек убеждений и большой силы воли. Браво, Роберт», — сообщил он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл 8 мая в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Ожидается, что Фицо посетит парад 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​

Фицо вечером 7 мая рассказал, что Таллин в последний момент решил не впускать спецборт политика в Москву на фоне празднования Великой Победы. Глава Словакии считает, что таким образом прибалтийские государства собираются сорвать его визит.