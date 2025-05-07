Сознательно мешают: Фицо заявил, что Эстония закрыла небо на пути в Москву

Фицо заявил, что Эстония закрыла небо на пути в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опоздает на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая, но старается успеть на основное празднование Дня Победы в Москве. Эстония запретила словацкому спецборту пролетать над своей территорией в последние минуты, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в Facebook*.

По словам Фицо, Эстония в последний момент приняла решение не пустить его в Москву на празднование Великой Победы, которое запланировано на 9 мая.

«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — сказал Фицо.

По словам премьер-министра, его команда делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти альтернативный маршрут.

Ранее с трудностями на пути в Москву столкнулся президент Сербии Александр Вучич. Для него свое небо закрыли Литва и Латвия, но Вучич все равно добрался до российской столицы через Азербайджан. Позднее в Сети появились первые кадры с Вучичем на Красной площади.

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