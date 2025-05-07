Опубликованы первые кадры с Александром Вучичем на Красной площади в Москве

Несмотря на помехи, которые Запад чинил президенту Сербии Александру Вучичу, он все-таки сумел добраться до Москвы для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первые кадры с Вучичем на Красной площади в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Ну и вот свежайшие и очень важные кадры: президент Сербии Александр Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — написал Зарубин.

На опубликованных кадрах видно, как на главной российской площади работала съемочная группа, а в кадре стоял Вучич. В какой-то момент сербский президент повернулся и смотрел в сторону надписи: «9 Мая, с Днем Победы!».

Ранее Вучич неоднократно заявлял, что принял приглашение президента России Владимира Путина и приедет на празднование Победы в Москву. Сербскому президенту в дороге пришлось менять маршрут, так как Литва и Латвия закрыли для него воздушное пространство. Также команда самолета приняла решение экстренно приземлиться в Баку из соображений безопасности. Через какое-то время воздушное судно снова поднялось в небо, и в итоге Вучич добрался до Москвы.