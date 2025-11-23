сегодня в 23:18

Вооруженные силы России продолжают наращивать буферную зону в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«Группировка „Восток“ продолжает эту буферную зону наращивать для обеспечения безопасности в частности Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Украинские войска предпринимают попытки создать укрепления рядом со Славянском. Для этой задачи они пытаются удержать наступление ВС РФ рядом с Ямполем на Краснолиманском направлении,рассказал ранее глава ДНР Денис Пушилин.

После освобождения Платоновки российские войска установили контроль над дорогой между Красным Лиманом и Северском. Это дало возможность разрушить одну из главных логистических линий ВСУ.

