Пушилин: ВС РФ наращивают буферную зону в Днепропетровской области
Вооруженные силы России продолжают наращивать буферную зону в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Группировка „Восток“ продолжает эту буферную зону наращивать для обеспечения безопасности в частности Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики», — отметил он.
Украинские войска предпринимают попытки создать укрепления рядом со Славянском. Для этой задачи они пытаются удержать наступление ВС РФ рядом с Ямполем на Краснолиманском направлении,рассказал ранее глава ДНР Денис Пушилин.
После освобождения Платоновки российские войска установили контроль над дорогой между Красным Лиманом и Северском. Это дало возможность разрушить одну из главных логистических линий ВСУ.
