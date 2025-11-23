сегодня в 09:48

Пушилин: украинские войска хотят выстроить линии укрепления рядом со Славянском

Украинские войска предпринимают попытки создать укрепления рядом со Славянском. Для этой задачи они пытаются удержать наступление ВС РФ рядом с Ямполем на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

После освобождения Платоновки российские войска установили контроль над дорогой между Красным Лиманом и Северском. Это дало возможность разрушить одну из главных логистических линий ВСУ.

На Краснолиманском направлении обстановка развивается. ВСУ продолжают цепляться, поскольку осознают дальнейшие риски.

«Сдерживая продвижение наших подразделений в районе населенного пункта Ямполь, противник старается обустроить хоть какие-то линии укрепления ближе к Славянску», — выразил мнение Пушилин.

